Valle d’Aosta, frontale scuolabus-auto: in ospedale due bambine di 4 anni



Un incidente stradale ha coinvolto questo pomeriggio uno scuolabus con una decina di bambini a bordo. Due di loro sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 in località Gran Pollein, in Valle d’Aosta. Ferito in maniera grave anche il conducente dell’auto coinvolta nello schianto frontale.

