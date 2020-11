Vanessa Incontrada compie gli anni e si fa gli auguri da sola: “Ne faccio 42, con molto orgoglio”



La showgirl spagnola compie 42 anni e festeggia in modo sobrio, con un video su Instagram in cui si canta da sola la fatidica canzoncina degli auguri: “Questo è un anno particolare, quindi ho voglia di festeggiarlo ma in un’altra maniera”. E per lei è stato davvero un anno particolare, quello del successo definitivo ma anche della liberazione da certi pregiudizi.

