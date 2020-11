Veneto, la casa di cura per anziani dove si possono abbracciare i propri cari attraverso la plastica



Uno degli aspetti più tragici dell’emergenza Covid è la solitudine in cui si sono ritrovati i pazienti e le categorie più fragili della popolazione, in primis gli anziani. E così la casa di cura Domenico Sartor, a Castelfranco Veneto, ha costruito una “Stanza degli abbracci” dove gli anziani ospiti possono finalmente riabbracciare i loro cari in tutta sicurezza, attraverso un telo di plastica.

