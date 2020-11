Vercelli, lo sfogo del medico positivo al Covid: “Non c’è più tempo, smettetela di credervi forti”



Lo sfogo, riportato sulla pagina Facebook dell’Asl di Vercelli, del dottor Giuseppe Barbarello, responsabile di Rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea, a casa perché positivo al Covid-19: “Non c’è tempo per l’ignoranza di chi nega, di chi protesta in piazza perché non vuole portare una mascherina”, scrive ricordando che va sconfitto anche il “virus dell’ignoranza e della non curanza”.

