Verduno, ricoverano la madre per covid e lui gira video: “Inventano tutto per prendere soldi”



Ha accompagnato la madre in ospedale perché non si sentiva bene ma quando la donna è risultata positiva al test per il coronavirus e ricoverata, l’uomo ha iniziato a protestare con forza sostenendo che era una tutta un farsa per incassare soldi. “Mia mamma non ha neanche un raffreddore e non può essere positiva ma così i medici ottengono 700 o 2000 euro per ogni malato” ha scritto l’uom sui social attirando la risposta indignata dell’ospedale.

