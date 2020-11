Vi racconto cosa significa per una famiglia aspettare un tampone Covid-19 chiusi in casa



Nonostante sintomi come febbre, affanno e saturazione bassa, il tempo di attesa per un tampone è di una settimana: un periodo che comporta ritardo nell’accesso alle cure, mancata tutela dei contatti e decisioni politiche basate sul passato: davvero la Lombardia è pronta a riaprire, se i tempi per un test sono questi?

