Viaggio nella fabbrica delle ambulanze Covid: “Pronte in cinque giorni”



Ambulanze di biocontenimento per i ministeri della Difesa e dell’Interno pronte in cinque giorni. Dieci reparti con quattro posti di Terapia intensiva Covid-19, completi di tutto, finiti in un mese. Un prototipo per il trasporto del vaccino per il nuovo coronavirus anche a meno 80 gradi di temperatura. Alla zona industriale di Catania c’è un’azienda che mette su ruote le apparecchiature mediche più recenti e sperimenta nuovi metodi di trasporto e assistenza dei pazienti. “All’occorrenza possiamo decuplicare le nostre capacità di produzione”, spiega a Fanpage.it Giovanni Grasso, docente di Progettazione meccanica dell’università etnea e imprenditore.

Continua a leggere



Ambulanze di biocontenimento per i ministeri della Difesa e dell’Interno pronte in cinque giorni. Dieci reparti con quattro posti di Terapia intensiva Covid-19, completi di tutto, finiti in un mese. Un prototipo per il trasporto del vaccino per il nuovo coronavirus anche a meno 80 gradi di temperatura. Alla zona industriale di Catania c’è un’azienda che mette su ruote le apparecchiature mediche più recenti e sperimenta nuovi metodi di trasporto e assistenza dei pazienti. “All’occorrenza possiamo decuplicare le nostre capacità di produzione”, spiega a Fanpage.it Giovanni Grasso, docente di Progettazione meccanica dell’università etnea e imprenditore.

Continua a leggere

Continua a leggere