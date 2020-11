Vibo Valentia, due operai morti folgorati: lavoravano nel palazzo comunale di Filogaso



Tragedia sul lavoro a Filogaso (Vibo Valentia). Vito Iellamo e Gabriel Daniel Pan sono rimasti folgorati a causa di un cavo elettrico venuto a contatto con il ponteggio sul quale si trovavano per cause ancora in corso di accertamento. Inutili i soccorsi, indagano i carabinieri.

