“Violenza sessuale sulla figlia della ex compagna”: indagato Piero Longo, ex avvocato di Berlusconi



La pesantissima accusa ipotizzata dalla Procura di Padova nei confronti di Piero Longo a seguito degli sviluppi dell’aggressione subita davanti al portone di casa sua nel centro storico della città veneta. Tra le persone che lo hanno aggredito mandandolo in ospedale infatti vi era proprio la figlia della ex compagna, oggi 31enne, che dopo l’identificazione ha raccontato di averlo fatto per le violenze subite quando aveva solo 16 anni.

