Violenze su pazienti con Alzheimer: condannati medici e consigliere regionale a Sassari



Sentenza di condanna per il neurologo sardo Giuseppe Dore, principale imputato nel processo sulle terribili violenze perpetrate su pazienti con Alzheimer all’intero della clinica Aion di Ittiri, in provincia di Sassari. Condannati per associazione a delinquere anche gli altri medici imputati e per aver favorito l’assegnazione di un’ala dell’ospedale l’ex consigliere regionale Antonello Peru.

Continua a leggere



Sentenza di condanna per il neurologo sardo Giuseppe Dore, principale imputato nel processo sulle terribili violenze perpetrate su pazienti con Alzheimer all’intero della clinica Aion di Ittiri, in provincia di Sassari. Condannati per associazione a delinquere anche gli altri medici imputati e per aver favorito l’assegnazione di un’ala dell’ospedale l’ex consigliere regionale Antonello Peru.

Continua a leggere

Continua a leggere