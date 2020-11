Vittoria dei rider: dal 2021 quelli di Just Eat avranno un contratto di lavoro dipendente



Dal 2021 i rider di Just Eat saranno assunti con contratto di lavoro dipendente, con paga oraria e tutte le tutele assicurate da un normale rapporto di lavoro subordinato. Yiftalem Parigi (Cgil): “Ci auguriamo che l’esempio di Just Eat venga seguito anche dalle altre aziende di food delivery operanti in Italia”.

Continua a leggere



Dal 2021 i rider di Just Eat saranno assunti con contratto di lavoro dipendente, con paga oraria e tutte le tutele assicurate da un normale rapporto di lavoro subordinato. Yiftalem Parigi (Cgil): “Ci auguriamo che l’esempio di Just Eat venga seguito anche dalle altre aziende di food delivery operanti in Italia”.

Continua a leggere

Continua a leggere