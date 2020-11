Voto di scambio con l’ex assessore di Fratelli d’Italia: condannati due ‘ndranghetisti in Piemonte



Sono arrivate le prime due condanne nell’ambito dell’inchiesta Fenice sulle infiltrazioni della ‘Ndrangheta in Piemonte. Gli imputati sono stati condannati rispettivamente a quattro anni e otto mesi e a sette anni e sette mesi per voto di scambio politico mafioso. Coinvolto anche l’ex assessore della regione Piemonte Roberto Rosso che dai due mafiosi avrebbe comprato voti per 15.000 euro.

