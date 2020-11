Zeno, il bimbo di 4 mesi abbandonato in strada a Verona, ha trovato una famiglia



Zeno, il bimbo di soli 4 mesi abbandonato sul ciglio di una strada di Verona nelle notte fra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, ha una famiglia affidataria. Si tratta di una soluzione provvisoria, in attesa che il Tribunale dei Minori di Venezia si pronunci in via definitiva. Il piccolo era stato abbandonato dai genitori per problemi economici.

