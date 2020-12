A 92 anni sconfigge il Covid e torna tutti i giorni in spiaggia: “Solo il mare mi capisce”



Pasquale Di Marco ha 92 anni ed è riuscito a sconfiggere il Coronavirus. Pasquale tutti i giorni va in spiaggia a Giulianova, percorrendo tutte le mattine decine di chilometri in auto. Per due settimane, però, nessuno lo aveva più visto. Ma una volta guarito dal Covid Pasquale è potuto di nuovo tornare al mare: “Solo lui mi capisce”.

