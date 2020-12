A Natale per andare a Messa servirà l’autocertificazione: l’annuncio della Cei



La Conferenza episcopale italiana ha specificato con una nota che per andare a Messa a Natale e negli altri giorni in cui tutta Italia sarà zona rossa secondo l’ultimo decreto del governo, e cioè 24, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 5, 6 gennaio, servirà l’autocertificazione: “Si consiglia ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo”.

