Abbandonano l’amichetto in coma su una panchina dopo un festino a base di droga



Hanno abbandonato l’amico di 15 anni su una panchina di Cattolica dopo una serata a base di droghe. I minori erano riusciti a procurarsi del metadone che un tossicodipendente aveva dimenticato sull’autobus che partiva da Rimini. Dopo il festino, il ragazzo si era accasciato in coma sulla panchina, ma gli amici non hanno saputo cosa fare se non abbandonarlo.

