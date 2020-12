Abbraccia la compagna di classe senza indossare la mascherina: 12enne sospesa



Ha abbracciato una compagna di classe senza indossare la mascherina e per questo motivo una ragazzina di 12 anni è stata convocata in presidenza. Qui, la dirigente scolastica si è attenuta agli altri rimproveri che la bambina aveva ricevuto, tutti per il mancato rispetto delle norme anti-Covid in classe e ha così deciso di sospenderla.

