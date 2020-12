“Abusi da quando avevo 5 anni”, orco arrestato grazie a una seduta dalla psicologa



Abusi sessuali ripetuti per anni sono emersi nel corso di una seduta di terapia. È stato grazie alla segnalazione della psicologa che la Questura di Terni ha potuto avviare l’indagine che ha portato oggi all’arresto di un 56 anni per violenza sessuale su tre minori, due sorelle e la loro cugina. L’uomo, un parente acquisito delle piccole, era solito attirarle in casa con caramelle e giochi. Sotto choc i genitori: “Non sospettavamo nulla”.

