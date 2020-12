Abusi sessuali su neonati su gruppi WhatsApp e Telegram: tra i leader un professionista 70enne



Come emerso dalle indagini dei gruppi individuati dagli investigatori alcuni si configuravano come vere e proprie associazioni per delinquere, al cui interno era possibile distinguere promotori, organizzatori e partecipanti, con ruoli e compiti ben definiti. Son 432 le persone indagate in tutto il mondo tra cui 81 italiani.

