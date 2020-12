Aeroporto di Pisa, muffa e infiltrazioni nella caserma dei Vigili del Fuoco: “Noi abbandonati”



Infiltrazioni d’acqua, muffa e condizioni fatiscenti per la sede destinata ai Vigili del Fuoco nell’Aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa. A Fanpage.it, il sindacalista USB Costantino Saporito racconta la battaglia ormai lunga un anno per ripristinare le minime di sicurezza per la sopravvivenza del personale. “Vorrebbero renderci un punto nevralgico per la conservazione del vaccino anti-Covid, ma non riescono neppure a garantire la nostra sicurezza”

