Affetto da Atrofia muscolare Spinale appena nato, per curarlo serve 1 milione di sterline



Appena otto settimane di vita, eppure il piccolo Edward è già affetto da Atrofia muscolare Spinale. Per curarlo serve un farmaco da 1 milione di sterline. La famiglia ha subito lanciato una raccolta fondi per permettergli le iniezioni. La madre ha dichiarato che per lei la salute di suo figlio non ha prezzo.

Continua a leggere



Appena otto settimane di vita, eppure il piccolo Edward è già affetto da Atrofia muscolare Spinale. Per curarlo serve un farmaco da 1 milione di sterline. La famiglia ha subito lanciato una raccolta fondi per permettergli le iniezioni. La madre ha dichiarato che per lei la salute di suo figlio non ha prezzo.

Continua a leggere

Continua a leggere