Agitu massacrata per uno stipendio non versato: “Volevo quei soldi ma lei era sfuggente”



“Ha detto che aveva sollecitato più volte il pagamento e che lei era sfuggente”. Adams Suleiman, dipendente dell’azienda agricola diretta da Agitu Gudeta, avrebbe ammazzato la sua datrice di lavoro nel corso di una lite scoppiata per uno stipendio non corrisposto. Gli inquirenti: “Scatto d’ira per futili motivi, poi lo sfregio finale, ha tentato di abusarla”.

