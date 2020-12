Al via i controlli per i rientri di Natale in Sicilia: “Attese 8000 persone al giorno nel weekend”



È iniziato il grande esodo per le festività natalizie verso la Sicilia: per questo il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha emanato una ordinanza che prevede che chiunque arrivi dovrà registrarsi sulla piattaforma dedicata ed essere in possesso dell’esito negativo del tampone. Oggi sono iniziati i controlli negli aeroporti. “Il picco ci sarà nel weekend, sono attese ottomila persone al giorno”

