Allarme Covid in Veneto: ora anche Zaia chiede la zona rossa nazionale per Natale



Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, avrebbe proposto al governo di rendere tutta l’Italia zona rossa da Natale all’Epifania per evitare una ulteriore diffusione del virus alla luce dei dati in arrivo dal suo territorio, che sta facendo registrare record di contagi e decessi negli ultimi giorni. Ma diverse regioni si sarebbero dette favorevoli, come Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche.

