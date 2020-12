Allarme maltempo sull’Italia da nord a sud: allagamenti, fiumi in piena e rischio valanghe



Allarme maltempo sull’Italia per oggi domenica 6 dicembre a causa di una intensa perturbazione che in queste ore sta interessando numerose aree del Paese da nord a sud provocando allagamenti, piene di fumi e numerosi disagi alla popolazione per la chiusura di strade tratti ferroviari. Centinaia di interventi dei vigili del fuoco da nord a sud.

