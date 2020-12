Allergeni non dichiarati in etichetta, ministero della Salute annuncia richiamo di barrette



Il ministero della Salute ha pubblicato un richiamo per un tipo di barrette con crema “Baton Cu Crema” a marchio “Rom”. Il motivo del richiamo è la mancata corrispondenza degli allergeni tra etichetta originaria in ungherese e rumeno e la traduzione in lingua italiana. Si consiglia di restituire le confezioni al punto vendita presso il quale sono state acquistate.

