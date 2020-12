Allerta meteo a Natale in 11 Regioni: piogge, bufere e nevicate nei prossimi giorni



È allerta gialla in undici Regioni. Per molti sarà effettivamente un “bianco Natale”: già da questa sera, infatti, sono previste “nevicate a quote superiori ai 400-600 metri” in diverse zone. E nei prossimi giorni è atteso un peggioramento generale delle condizioni meteo con forti piogge, nevicate e potenti raffiche di vento.

