Anche Giorgia Palmas ha il Covid, Natale amaro con Filippo Magnini: come sta la figlia Mia di 3 mesi



Dopo la notizia della positività di Filippo Magnini, anche la compagna Giorgia Palmas ha fatto sapere di aver contratto il coronavirus. Fortunatamente i due sono in buona salute. Ecco come stanno la figlia Mia e Sofia, la primogenita della Palmas: “Prego che tutto prosegua bene, non chiedo altro”.

