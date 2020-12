Ancona, dramma in casa: bimbo di 2 anni trovato morto in culla dalla madre, disposta l’autopsia



La madre del piccolo, ascoltata dai carabinieri incaricati delle indagini, ha riferito che nei giorni precedenti alla tragica scoperta il bimbo aveva avuto la febbre ma si era ripreso e al momento non è chiaro cosa possa aver provocato il decesso. Si dovrà accertare con precisione se si sia trattato di morte naturale o se invece ci possano essere responsabilità. In particolare si cerca di capire se si sia intervenuti in tempo dopo i malesseri del bimbo ma al momento comunque non vi sono indagati.

Continua a leggere



La madre del piccolo, ascoltata dai carabinieri incaricati delle indagini, ha riferito che nei giorni precedenti alla tragica scoperta il bimbo aveva avuto la febbre ma si era ripreso e al momento non è chiaro cosa possa aver provocato il decesso. Si dovrà accertare con precisione se si sia trattato di morte naturale o se invece ci possano essere responsabilità. In particolare si cerca di capire se si sia intervenuti in tempo dopo i malesseri del bimbo ma al momento comunque non vi sono indagati.

Continua a leggere

Continua a leggere