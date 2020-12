Ancona, ragazzo accoltellato e ucciso in strada nel giorno dell’Immacolata: fermato 26enne



Nel giorno dell’Immacolata è stato accoltellato e ucciso in strada un ragazzo di 26 anni. Il tutto si è verificato ad Ancona, nei pressi della clinica privata Villa Igea. Per l’omicidio è stato fermato un coetaneo della vittima che dovrà ora fornire la sua versione dei fatti alle forze dell’ordine. Alla base del delitto ci sarebbe una lite finita in tragedia.

