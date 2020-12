“Andrò all’inferno, ma chiederò scusa alle vittime”: le ultime parole di Donato Bilancia



“Andrò all’inferno, ma chiederò a Dio un attimo per chiedere scusa alle vittime”, sono le parole che Donato Bilancia ha detto al suo confessore don Pozza al carcere due Palazzi prima di essere stroncato dal Covid. Dalla condanna serial killer dei treni ha trascorso 22 anni in carcere. Nell’ultimo periodo aveva chiesto permessi per assistere un ragazzo disabile.

