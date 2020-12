Angelina Jolie contro gli abusi domestici sulle donne: “Chiedete aiuto anche durante le feste”



Angelina Jolie da sempre è impegnate per missioni umanitarie e da quando collabora con le Nazioni Unite, uno degli argomenti per i quali si batte con forza è la violenza sulle donne. L’attrice americana, intervistata dalla rivista Harper’s Bazar, ha lanciato un messaggio di incoraggiamento per coloro che sono vittime di abusi domestici, incitandole a chiedere aiuto e trovare alleati, anche al di fuori delle proprie famiglie.

