Antonio Rezza e Flavia Mastrella in Live Streaming dal teatro Vascello con “Dal corpo libero alla contumacia”

Sabato 12 dicembre ore 21.00 e domenica 13 dicembre ore 18 in Live Streaming dal teatro Vascello di Roma

Antonio Rezza e Flavia Mastrella in Live Streaming dal teatro Vascello

Dal corpo libero alla contumacia

Antonio Rezza e Flavia Mastrella, artisti che vivono arroccati sulle nuvole oggi più che mai a tutela dell’arte anarchica e poetica, rispondono all’assenza forzata dai palcoscenici, incontrando, per 2 giorni e in esclusiva nel teatro Vascello il loro pubblico, nella dimensione virtuale quale segno di riconoscenza e rispetto per l’impegno che unisce il teatro, Rezza Mastrella e gli spettatori da quasi vent’anni; una missiva che arriva dall’etere. Ma ci si domanda da subito se questo intervento sia un segno della loro imponderabilità o semplicemente un messaggio verace che verrà solo veicolato attraverso il mezzo del Live Streaming. Sarà certamente una Live scoppiettante, come d’altronde è sempre il loro lavoro, imprevedibile per la responsabilità di stupire che li ha sempre contraddistinti, quali artisti che non si sono mai smentiti. Un linguaggio che conserva, come in tutte le loro opere, quel sapore di ironia che trattiene la drammaticità che cova dentro l’individuo.

Due serate che saranno trasmesse in diretta dal Teatro Vascello in live streaming sulla piattaforma Zoom, e Youtube a cui ci si dovrà prenotare tramite email promozioneteatrovascello@gmail.com

Come è avvenuto per i giovani talenti che il Teatro Vascello sta sostenendo in questi mesi di pandemia (Fabiana IacozzilIi, Leonardo Manzan e Martina Badiluzzi) i due nostri amici avranno “carta bianca” e la possibilità di presentare il loro lavoro, nell’ambito del teatro, del cinema, della letteratura e dell’arte figurativa in live streaming dal palcoscenico del Teatro Vascello; un happening d’arte di un’ora circa per dare voce agli artisti in un momento così difficile.

Prenotati per il live streaming a promozioneteatrovascello@gmail.com

Pagina del Teatro Vascello di YouTube per tutti https://www.youtube.com/user/VascelloTeatro?feature=watch

Link di invito zoom ma solo per un massimo di 100 spettatori: https://zoom.us/j/8371827431

