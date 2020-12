Arcuri: “A Natale comportamenti responsabili, non ripiombare nel buio ora che intravediamo la luce”



Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 in Italia, sull’emergenza Coronavirus in Italia: “La curva si sta congelando e le misure funzionano ma il virus continua a serpeggiare tra noi. Faccio un appello ai giovani: importante assumere comportamenti responsabili per il vostro bene e per quello dei vostri cari. Sarebbe una grave difficoltà cominciare la campagna di vaccinazione nel pieno di una non auspicabile terza ondata”.

