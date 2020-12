Arrestato il carceriere del piccolo Giuseppe Di Matteo, mai pentito e ancora al servizio dei clan



Secondo gli inquirenti il sodalizio criminale tra Giuseppe Costa, il carceriere del piccolo Giuseppe Di Matteo, e i clan mafiosi in realtà non si sarebbe interrotto nemmeno in carcere. Dopo la lunga detenzione durante la quale no ha mai collaborato, l’uomo si sarebbe messo subito al servizio dei mandamenti mafiosi trapanesi.

