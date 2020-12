Assembramenti durante le vaccinazioni covid a Torino per il vaccine day, è polemica



Questa mattina purtroppo a Torino per diversi minuti si sono creati assembramenti non dovuti proprio mentre partivano le prime vaccinazioni covid all’ospedale Amedeo di Savoia. La ressa dei giornalisti per documentare un momento così importante per l’Italia dopo mesi di pandemia ha creato un affollamento che ha ignorato il distanziamento sociale. In realtà episodi analoghi anche se meno vistosi sono andati in scena anche altrove questa mattina con la partenza della campagna vaccinale covid in Italia.

Continua a leggere



Questa mattina purtroppo a Torino per diversi minuti si sono creati assembramenti non dovuti proprio mentre partivano le prime vaccinazioni covid all’ospedale Amedeo di Savoia. La ressa dei giornalisti per documentare un momento così importante per l’Italia dopo mesi di pandemia ha creato un affollamento che ha ignorato il distanziamento sociale. In realtà episodi analoghi anche se meno vistosi sono andati in scena anche altrove questa mattina con la partenza della campagna vaccinale covid in Italia.

Continua a leggere

Continua a leggere