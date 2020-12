Bambino di 4 anni è l’unico senza regalo di Natale, le maestre: “É stato cattivo”. Si indaga



L’ultimo giorno di scuola per i bambini di una scuola dell’infanzia primaria di Versilia e le maestre hanno regalato loro dei pensierini per Natale come ogni anno. Soltanto uno di loro non ha un pacchetto. Quando la mamma ha chiesto spiegazioni, le insegnanti hanno giustificato il gesto con un intento educativo. “É stato cattivo”, hanno detto.

