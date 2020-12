Bari, incidente sul lungomare: moto si schianta contro auto, muore un poliziotto di 39 anni



Un poliziotto polacco di 39 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sul lungomare di Bari: l’agente si trovava in Italia insieme a un collega – anche lui rimasto ferito – per un corso nella sede della guardia di finanza del capoluogo pugliese. I due viaggiavano a bordo di una moto, che si è schiantata contro un’auto.

