Bari, tornava a casa dopo il turno in ospedale: muore in un incidente Silvia Camilli



Stava tornando a casa dopo il suo turno di lavoro al pronto soccorso dell’ ospedale di Santa Maria di Putignano. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo del veicolo e l’auto si è ribaltata. Per Silvia non c’è stato nulla da fare: la giovane donna aveva solo 32 anni ed era originaria di Roma.

