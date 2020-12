Ben McKenzie di The O.C. sarà papà bis: Morena Baccarin è incinta



Cicogna in arrivo per l’attore statunitense, noto per i ruoli di Ryan Atwood nella serie The O.C. e di Jim Gordon in Gotham. McKenzie e la moglie, l’attrice brasiliana Morena Baccarin, sono in attesa del secondo figlio. I due sono già genitori di una bambina nata nel 2016, di nome Frances Laiz.

