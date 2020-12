Biella, strage di cinghiali durante una battuta di caccia: scoppia la polemica



Fanno strage di cinghiali durante una battuta di caccia nel biellese e dopo immortalano i cadaveri in una foto. L’immagine postata sui social da un cacciatore sta facendo esplodere la polemica che vede in due fazioni opposte animalisti e coloro che sono favorevoli alla caccia. A sostegno delle battute di caccia anche la Regione Piemonte, che ha deciso di permettere l’attività come deroga alle restrizioni anti Covid.

