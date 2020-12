Blogger di viaggi scomparsa sui Pirenei: “Aveva accettato un passaggio da uno sconosciuto”



Esther Dingley è scomparsa dopo aver scritto un ultimo messaggio Whatsapp al compagno in cima al Pic de Sauvegarde, al confine tra Francia e Spagna. Da quel momento della travel blogger inglese non ci sono più notizie. Le ricerche con droni e cani ed elicotteri non hanno dato ricontri. Si cerca l’uomo che le aveva dato un passaggio qualche giorno prima. Il compagno: “Devo credere che sia viva, l’alternativa non è accettabile”.

