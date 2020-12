Bollettino Coronavirus Italia, 23.477 contagi e 555 morti per Covid: i dati di giovedì 31 dicembre



In aumento i casi di Coronavirus in Italia, dove nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 23.477, di contro ai 16.202 di ieri, su un totale di 186.004 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 12,6%. Stabile il numero dei morti: 555 da ieri. Il Veneto supera le 4mila infezioni giornaliere, seguito da Lombardia ed Emilia Romagna per incremento di contagi.

