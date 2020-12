Bologna, usavano reddito di cittadinanza per finanziare un terrorista: denunciate due persone



Usavano il reddito di cittadinanza per finanziare un foreign fighter in Tunisia: arrestati due tunisini residenti in Emilia Romagna. I due inviavano tramite un money transfer in provincia di Ferrara il denaro a un presunto terrorista iscritto alla lista antiterrorismo del Belgio. Ora dovranno restituire la cifra indebitamente ricevuta e gli inquirenti sono al lavoro per localizzare il foreign fighter ricercato dal Belgio.

