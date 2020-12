Bosnia, centinaia di migranti nella neve senza cibo e acqua nel campo profughi fatiscente



Sono centinaia i migranti che, dopo l’incendio che ha distrutto il campo di Lipa, dormono in baraccopoli o nei boschi in Bosnia. Nonostante la neve, molti sopravvivono senza neppure un testo sopra la testa. Si tratta di una vera e propria emergenza umanitaria in un campo che sarebbe stato creato per affrontare l’emergenza Covid.

