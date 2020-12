Botte alla compagna incinta. Imprenditore arrestato per violenza domestica



Presa a testate quando era incinta, a calci dopo un intervento chirurgico: ha vissuto ogni tipo di violenza e abuso fino a quando il compagno non è stato arrestato. È accaduto in Trentino, dove la Squadra Mobile ha arrestato un piccolo imprenditore agricolo di 39 anni per violenza domestica nei confronti della compagna 30enne, madre di quattro figli.

