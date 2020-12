Botte con la scopa ai bimbi, madre a processo per maltrattamenti: denunciata dal figlio



Le aggressioni, gli insulti e le umiliazioni erano all’ordine del giorno, tanto che il maggiore dei figli, tredici anni, aveva pensato di togliersi la vita gettandosi sotto un treno, ma non lo ha fatto. Ed è proprio grazie al suo coraggio, oggi, che la madre 47enne è processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. In almeno un’occasione la donna avrebbe picchiato uno dei figli con una scopa.

