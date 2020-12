“Briatore furioso con Elisabetta Gregoraci vuole rivedere gli accordi di divorzio”



Il settimanale Nuovo lancia un’indiscrezione: Flavio Briatore sarebbe “nero di rabbia” con Elisabetta Gregoraci e la starebbe aspettando fuori dalla casa del GFVip, “pronto a rivedere gli accordi firmati in sede di divorzio”. Ad infastidire l’imprenditore sarebbe in particolare il legame palese che Elisabetta ha stretto in questi mesi con Pierpaolo Pretelli, ma anche il fatto di essere troppo spesso tirato in ballo nelle discussioni della casa.

