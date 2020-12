Brice Martinet dell’Isola dei Famosi è diventato papà, è nata Téana



Il modello francese, noto per aver partecipato all’Isola dei Famosi 2015 (era al fianco di Cecilia Rodriguez su Playa Desnuda), è diventato papà per la prima volta. La moglie Elena Falbo ha dato alla luce una bella bambina: “Chi non ha assistito ad un parto non può capire il valore della vita”.

Continua a leggere



Il modello francese, noto per aver partecipato all’Isola dei Famosi 2015 (era al fianco di Cecilia Rodriguez su Playa Desnuda), è diventato papà per la prima volta. La moglie Elena Falbo ha dato alla luce una bella bambina: “Chi non ha assistito ad un parto non può capire il valore della vita”.

Continua a leggere

Continua a leggere