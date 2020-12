Brusaferro (Iss): “Il prossimo sarà un Natale Covid, evitare qualsiasi tipo di aggregazione”



Secondo Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, il prossimo sarà un “Natale covid, che ci auguriamo unico e speriamo ultimo rispetto alla storia che vivremo”, Alla luce dei dati epidemiologici, la situazione in Italia è in miglioramento ma non si può ancora stare tranquilli: “Dobbiamo organizzarci evitando le aggregazioni in maniera più decisa possibile. Le ondate successive non sono scritte nelle stelle ma nel modo in cui ci comporteremo, ma dobbiamo cercare di evitarle”.

